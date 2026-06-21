İhlas Haber Ajansı • Düzce
Plajda korku dolu anlar! Güneşlenenlerin üstüne düştü, 3 kişi yaralandı
Düzce’de motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen kişi, saniyeler içinde kumsaldaki kalabalığın içine daldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Özetle DinlePlajda korku dolu anlar! Güneşlenenlerin üstüne dü...
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Gündem 2 dk önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kemos Plajı'nda motorlu paraşütün kalkış sırasında kontrolünü kaybederek plajdaki vatandaşların arasına dalması sonucu 3 kişi yaralandı.
- Motorlu paraşüt, Akçakoca ilçesi Kemos Plajı'nda kalkışa geçtiği sırada kontrolden çıktı.
- Kontrolden çıkan paramotor, kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı.
- Olayda büyük panik yaşandı ve ihbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
- İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
- Yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
- Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kemos Plajı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen bir kişinin kalkışa geçtiği sırada paramotor kontrolden çıktı.
KORKU DOLU ANLAR
Paramotor, kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı. Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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