QR kodlu mezarlara ilgi artıyor! Yeni nesil mezar anlayışı

Ankara'da mezar taşlarına eklenen QR kodlar sayesinde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının hatıralarını sanal ortama taşıyor. Bu yöntemle 3 kuşak sonra dahi torunların dedeleri hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan genç girişimci Barış Can Aydıntürk, vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK

Sanal mezar fikrini öğrenci yıllarında arkadaşıyla başlama kararı aldıklarını belirten genç girişimci Aydıntürk, "Kullanıcılarımız bu profile kaybettikleri sevdiklerinin, patili dostlarının veyahut manevi değeri yüksek eşyalarının, fotoğraflarının, videolarının, ses kayıtlarını, anı yazılarını yükleyebilirler. Bu sayede de biz şunu amaçlıyoruz; günümüzde her ne kadar telefonlar gelişse de veyahut fotoğraflarımızı, videolarımızı depolasak da bunlar zamanla kaybolabiliyorlar. Biz bunun yaşanmasını istemiyoruz. Biz aslında 3 nesil sonra bile bir torunun dedesi hakkında da bir bilgi sahibi olsun istiyoruz. Bu insanlar yaşarken neler yapmış, neleri severlermiş, nelerden hoşlanırmış? Bu konu hakkında fikir sahibi olsun istiyoruz." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMASIN"

Toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini ve bu yönde de yetkili kişilerle iletişime geçtiklerini vurgulayan Aydıntürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz burada sadece 3’üncü kişiyle bir iletişimimiz olmasın bir taraftan da toplumsal bilinci artırabilmek için şehit mezarlıklarına da bu projeyi yapmak istedik. Bu doğrultuda bakanlıkla iletişime geçtik. Proje başvurusunda bulunduk, cevap beklemekteyiz. Şehitlerimizin mezarlığına bu paslanmaz çeliğe basılmış QR kodları eklemek istiyoruz. Ardında da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de yine bu projenin devamından yeni bir proje başlatmayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızın ilgisi olumlu yönde. Çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede kullanıcılar mezarlığa yatan insan hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Onun hayatına hakkında bir fikir sahibi olabilecekler."