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    • 'Ramazan Hoca' cinayetinde katil zanlısı adliyeye sevk edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi 

    Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    'Ramazan Hoca' cinayetinde katil zanlısı adliyeye sevk edildi

    NE OLMUŞTU?

    Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

    Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık" demişti.

    "Kendisinde biraz tedirginlik vardı, biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ramazan Hoca'nın katil zanlısının yakalandığını duyurmuştu. 

    İzlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı öldürdüğü belirlenmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > 'Ramazan Hoca' cinayetinde katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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