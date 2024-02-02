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    • Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Nereden tanıştıkları ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ramazan Hoca&#039;nın katilini ele veren detay! Nereden tanıştıkları ortaya çıktı
    Diyarbakır, Fatih, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının Ramazan Hoca'nın çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin’i bu sebeple tanıdığı belirlendi.

    Geçtiğimiz gün Fatih’te meydana gelen olayda, sosyal medyada “Ramazan Hoca” olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Erkan B. sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Ramazan Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

    YÜRÜYEREK GELDİ, OTOBÜSLE KAÇTI 

    Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla, zanlının olay günü Zeytinburnu’ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini belirledi. Güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray’da otobüse bindiğini ve Beyoğlu Piyalepaşa’da otobüsten inerek Hacıhüsrev’e girdiği tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri, Hacıhüsrev’de yapılan sokak çalışmalarının ardından zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Erkan B. kıskıvrak yakalandı.

    HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN BIÇAKLADI 

    Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden direkt Ramazan Pişkin’i göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.’nin babasının da Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin’i bu sebeple tanıdığı belirlendi.

    ANNESİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN ARANMASI VARMIŞ 

    9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.’nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının önümüzdeki saatlerde ifadesinin alınması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DiyarbakırFatih
    Haberler > Gündem > Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Nereden tanıştıkları ortaya çıktı
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