Ramazan Hoca'nın cenazesinde vatandaşın sözleri tüyleri diken diken etti

'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin gözyaşları ile toprağa verildi. Bıçaklı saldırıda öldürülen Ramazan Hoca'nın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Cenazeye katılan bir vatandaş Pişkin için, "30 sene anlatmış, hakikati anlatmış. Taşı, toprağı, çocuğu, yaşlıyı, kadınları anlatmış. Budur işte, şehit mertebesi budur." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 'Filozof Ramazan' ve 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Ölüm haberi pek çok kişiyi üzüntüye boğarken Pişkin'in naaşı Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Çifte Havuz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEKBİR VE GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Cenaze törenine Ramazan Pişkin'in ailesi, yakınları, arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Pişkin tekbir ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

'ŞEHİTLİK MERTEBESİ BUDUR'

Ramazan Hoca'nın cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törende mezar başında konuşan bir yakınının sözleri herkesin tüylerini diken diken etti. Ramazan Pişkin'in yıllarca hakikati anlattığını söyleyen vatandaş, "30 sene anlatmış, hakikati anlatmış. Taşı, toprağı, çocuğu, yaşlıyı, kadınları anlatmış. Budur işte, şehit mertebesi budur. Rabbim inşallah mübarek etsin, bize de şefaatçi olsun. Allah hepinizden razı olsun, Allah merhamet etsin" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLAR ONUN PEŞİNDEN GİDİYORDU'

Defin işlemleri sonrası açıklamalarda bulunan Pişkin'in babası İsmail Pişkin, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Oğlunun çok iyi bir insan olduğunu söyleyen baba İsmail Pişkin, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu" diye konuştu.

RAMAZAN HOCA NASIL ÖLDÜ?

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.