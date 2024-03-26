Resmen çamur yağacak! Orhan Şen uyardı, bu tarihlere dikkat

Kuzey Afrika'dan ülkemize gelen çöl tozu bu hafta etkisini gösterecek. Prof. Dr. Orhan Şen "Bu gece, çarşamba, perşembe bu yollarla Marmara kuzey ege ve iç anadolu bölgesine "orta-hassas" seviyesinde taşınma var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminlerini paylaştı.

3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Afrika'dan ülkemize geleceği açıklanan toz taşınımı hakkında konuşan Şen, "Bu aylarda Sahra çölünden kalkan tozlar akdeniz ve avrupa üzerinden Türkiye üzerine taşınır. Bu taşınma yüzeyden değil, üst atmosfer rüzgarlarına göre yol alır. Bu gece, çarşamba, perşembe bu yollarla Marmara kuzey ege ve iç anadolu bölgesine "orta-hassas" seviyesinde taşınma var" dedi.

"SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR"

Şen açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bugün Ege ve Marmara'da rüzgar güney batıdan 6-8 kuvvetinde (60-70) hızında eseceğinden çatı uçmaları ağaç devrilmelerine dikkat. Marmara ve kuzey Ege de sabah ve öğlen gök gürültülü yağış su baskınları yapabilir. Hafta ortasından itibaren tüm yurtta sıcaklıklarda önemli artış var."