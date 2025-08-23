Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Rezan Epözdemir'in ardından işte Minguzzi ailesinin yeni avukatı

Rezan Epözdemir'in ardından işte Minguzzi ailesinin yeni avukatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rezan Epözdemir&#039;in ardından işte Minguzzi ailesinin yeni avukatı
"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla Rezan Epözdemir'in tutuklanması üzerine Mattia Ahmet Minguzzi davasında Minguzzi ailesini kimin temsil edeceği merak ediliyordu. Yasemin Minguzzi yeni avukatlarını sosyal medyadan duyurdu.

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. "Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanmasının ardından Minguzzi ailesinin avukatlığını kimin yapacağı merak ediliyordu.

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin avukatlığını Ersan Barkın'ın üstleneceğini duyurdu.

Ersan Barkın'la fotoğrafını paylaşan Yasemin Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz"

"MİNGUZZİ AİLESİNE ŞÜKRANLA..."

Avukat Ersan Barkın da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

