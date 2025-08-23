Rezan Epözdemir'in ardından işte Minguzzi ailesinin yeni avukatı

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. "Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanmasının ardından Minguzzi ailesinin avukatlığını kimin yapacağı merak ediliyordu.

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin avukatlığını Ersan Barkın'ın üstleneceğini duyurdu.

Ersan Barkın'la fotoğrafını paylaşan Yasemin Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz"