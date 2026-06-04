Erzurum Teknik Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında resmi olarak "Eklemeli İmalat" alanında uzmanlaşan ilk üniversite oldu. Üniversite bünyesinde savunma, havacılık ve medikal için kritik parçalar 3 boyutlu yazıcılarla katman katman "eklemeli imalat" yöntemiyle üretiliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Uzmanlaşan Üniversiteler" programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) "Eklemeli İmalat" alanında "Uzmanlaşan Üniversite" olarak seçti.

ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla savunma sanayi ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler ortaya çıkarıldı. ETÜ, 12. Kalkınma Planı Hedefleri ve TÜBİTAK yetkinlik analizleri doğrultusunda, YÖK tarafından "Eklemeli İmalat" alanında uzmanlaşan ilk üniversite unvanı almaya layık görüldü.

Savunma, havacılık ve medikal için çok kritik! Türkiye'ye sınıf atlatacak

KRİTİK PARÇALAR ÜRETİLİYOR

ETÜ'de artık savunma, havacılık ve medikal için kritik parçalar 3 boyutlu yazıcılarla katman katman üretiliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi eklemeli imalat alanında Türkiye'nin ilk ihtisaslaşan üniversitesi olarak savunma ve medikal sektörlerine yüksek hassasiyetli malzemeler üretiyor.

Savunma, havacılık ve medikal için çok kritik! Türkiye'ye sınıf atlatacak

3 BOYUTLU YAZICILAR KULLANILIYOR

Laboratuvarlarda implantlardan titanyum parçalara uzanan ürünler sıkı testlerden geçiyor. Milli muharebe uçaklardan kemik implantlarına, önemli sektörlerin ihtiyaç duyduğu hassas parçalar eklemeli imalat yöntemiyle üretiliyor. Eklemeli imalat, klasik üretim yöntemlerinden ziyade katman katman bir ürünün elde edilmesi olarak tarif ediliyor. Bu yöntemle 3 boyutlu yazıcılar, lazerler ve uçtan uca denetim teknolojileri kullanılıyor.

Savunma, havacılık ve medikal için çok kritik! Türkiye'ye sınıf atlatacak

Erzurum Teknik Üniversitesi, bu alanda uzmanlaşan birkaç kurum arasında bulunuyor. Üretim için üniversiteye bağlı Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarları kullanılıyor. Laboratuvarda saç telinin binde bir hassasiyetinde kritik alanlar için önemli malzemeler üretiliyor. Üretilen malzemeler ileri teknolojiyle tekrar tekrar test ediliyor. Sağlık alanında kullanılan çene ve kemik implantları ve havacılıkta kullanılan titanyum alaşımlı parçalar üretilenlerden sadece birkaçı. Erzurum Teknik Üniversitesi, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda eklemeli imalat alanına daha çok uzman kazandırmayı hedefliyor.



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