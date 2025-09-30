Sayıştay’dan ‘ara buluculuk’ uyarısı: Alacaklar ödenmiyor, takibi yapılmıyor

Türk hukuk sistemine 2012 yılında giren ara buluculuk uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, Sayıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığına ödenmeyen ara buluculuk aidatları konusunda uyarıda bulundu.

Sayıştay’ın raporunda, ara buluculuk aidatlarının takibine dair herhangi bir takip sisteminin oluşturulmadığı; sicile kayıtlı ara bulucu sayısının 45 binden fazla olmasına rağmen sadece 2024 yılı için ödenmeyen aidat tutarının 18 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi.

Sayıştay, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ara bulucuların tespitine yönelik bir sistemin ivedilikle kurulması ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak gerekli yaptırımların uygulanmasına dair düzenlemelerin oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu.

Adalet Bakanlığının Sayıştay’a gönderdiği cevapta, ara buluculuk aidatlarının takibi için UYAP üzerinden yeni sistem kurulacağını, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sicile kayıtlı olup yıllık aidat ödeme yükümlülüğü bulunan ara bulucuların aidat borçlarının sene başında tahakkuk ettirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirim yapılacağı kaydedildi.