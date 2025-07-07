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Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haberler peşe gitti

Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Irak’ın kuzeyinde bir mağarada metan gazına maruz kalan 8 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin kimliği ve memleketi belli oldu, acı haberler ailelere ulaştı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda görevli Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit düştü. Yoğun ateş sebebiyle Bozkurt’un naaşı alınamadı. Zamanla teröristler etkisiz hâle getirilerek bölgede kontrol sağlandı ancak üsteğmenin cenazesi bir türlü bulunamadı. O tarihten bu yana çevredeki bütün alanlar özel ekipler tarafından titizlikle tarandı. Dün ise yeni bir acı yaşandı. PKK’lılar tarafından daha önce hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, 852 rakımlı tepedeki bir mağaraya giren askerlerden 19’u metan gazına maruz kaldı. Aniden fenalaşan Mehmetçikler derhal çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Üsteğmen Ege Akar (26), Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı (25), Mahsun Yeşildemir (26) ve Ahmet Kuşak (23) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haberler peş gitti - 1. Resim

- Malatya Pötürgeli Abdurrahman Akdoğan, TSK’ya 2 yıl önce katıldı. Hakkâri’de görevlendirilen Akdoğan, Pençe-Kilit’e bomba uzmanı olarak katıldı.

- 2023’te göreve başlayan Özkan Özkanlı’nın acı haberi, Aksaray’da yaşayan annesi Huriye Özkanlı’ya verildi.

- Ahmet Kuşak, Mehmet (66) ile Cemile Kuşak (65) çiftinin 5 çocuğundan biriydi. Şehidin, Balıkesir Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi’ndeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

- Mahsun Yeşildemir’in ateşi, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne düştü. Yeşildemir, bugün memleketinde defnedilecek.

- Şehit üsteğmen Ege Akar'ın (26) şehadet haberi İzmir'de yaşayan ailesine iletildi. Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

MSB DUYURDU, 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen 3 askerin daha şehit olduğu duyuruldu. 

Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haberler peş gitti - 2. Resim

EŞİ ACI HABERİ ALDI

Metan gazından etkilenen Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün şehadet haberi, Sivas’ta yaşayan eşine verildi. Dörteylül Mahallesi’nde bulunan ikamete Türk bayrağı asıldı.

Şehitlerimizin kimliği ve memleketleri belli oldu! Acı haberler peş gitti - 3. Resim

GERİDE 3 EVLAT BIRAKTI

Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Ümit Üzüm’ün evli ve 3 çocuk babası olduğu, ayrıca anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

 

Kaynak: Ajanslar

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