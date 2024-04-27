Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Sibergöz' göz açtırmıyor: Şüphelilerin hesaplarında 500 milyonluk hareketlilik

'Sibergöz' göz açtırmıyor: Şüphelilerin hesaplarında 500 milyonluk hareketlilik

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Sibergöz-35’ operasyonları çerçevesinde 48 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da ‘Sibergöz-35’ operasyonu düzenlendi.

500 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

48 şüpheli yakalandı Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte ‘TURSAB’ belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Chery Tiggo 9 tanıtıldı. Toplam menzili 1400 km…Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edildi! Görüntülenmek istemedi, sinir krizi geçirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençleri kara kara düşündüren tablo! "Evet" demenin bedeli 500 bin lira - Gündem"Evet" demenin bedeli 500 bin liraFelaketin eşiğinden dönüldü! İş makinesinin müdahalesi hayat kurtardı - Gündemİş makinesinin müdahalesi hayat kurtardıKardeşinin intikamını bir yıl sonra aldı: Yaşam vadisinde silah sesleri konuştu - GündemKardeşinin intikamını bir yıl sonra aldıKocaeli'deki feci kaza kamerada! Benzin dolu tanker araçları biçip ikiye bölündü - GündemKocaeli'deki feci kaza kamerada! Benzin dolu tanker araçları biçip ikiye bölündüOrdu'da sıcak saatler! Gezi teknesi cayır cayır yandı - GündemOrdu'da sıcak saatler! Gezi teknesi cayır cayır yandı2500 kilometre uzaktan gelen tozlar Samsun'u en 'kirli' yaptı - GündemSamsun'un havası bozuldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...