Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada,

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti.

Öte yandan belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı. Ardından elde edilen bilgiler neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden soruşturma başlatılmıştı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi

ELE BAŞI BORA BALCIOĞLU!

Eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen belediye başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN DAHİL 11 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Belediye başkanı dahil 11 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi



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