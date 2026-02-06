Simge Barankoğlu ve Taha Özer gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Taha Özer gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar sürüyor.
Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Taha Özer, uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alındı.
Simge Barankoğlu'nun müstehcenlik suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi.
DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.