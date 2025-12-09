Yozgat’ta etkisini gösteren sis sonrası görüş mesafesini düşürdü. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.

Yozgat’ta kent merkezi ve özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu kentte ava sıcaklığı ise 5 metre olarak ölçüldü.

Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Sabah saatlerinde oluşan sis sonrası sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Gökhan Güngör şunları söyledi:

Sabah işe gelirken Çamlık ve tüm yollar her taraf sis altındaydı. Arabalarımızla mesafeyi uzun tutalım. Farlarımızı yakalım, dikkat edelim, sağlığımız bizim için çok önemlidir.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Taksici Ümit Köysüren ise sisin etkisini şöyle anlattı:

Bu sisli havalarda şoförlerimizin daha dikkatli olmasını, takip mesafesini arttırmalarını, sis lambalarını kullanmalarını ve kışlık lastiklerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Artık ağır kış şartları başladı, kaza riskleri arttı. Bu nedenle tüm şoför esnaflarımızın ve sivil şoförlerimizin dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.

