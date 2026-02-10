İhlas Haber Ajansı
Sözün bittiği yer! Engelli genci ayağından vince asıp sallandırdılar
Ankara'da zihinsel engelli M.S., iş arkadaşları tarafından ayağından vince asıldı. O anların videosunu çekip yayınlayan 3 cani ve olaya göz yuman iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Özetle
Kaydet
Gündem 6 dk önce
Ankara polisi, sosyal medyada vince asılan zihinsel engelli M.S.'nin videosu üzerine harekete geçerek olayın failleri K.B., M.Ş., N.A. ve göz yuman iş yeri sahibi B.Ç.'yi gözaltına aldı.
- Sosyal medyada, ayağından vince asılan bir şahsın videosu yayınlandı.
- Mağdurun yüzde 61 zihinsel engelli M.S. olduğu belirlendi.
- Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş., N.A. ile iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.
- Şüphelilerin adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ankara'da, sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir şahsın videosunun yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirledi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Programa dolandırılması değil dövmeleri damga vurdu: Eski hayatıma tövbeliyim
YÜZDE 61 ZİHİNSEL ENGELİ VARMIŞ
Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR