Ankara'da zihinsel engelli M.S., iş arkadaşları tarafından ayağından vince asıldı. O anların videosunu çekip yayınlayan 3 cani ve olaya göz yuman iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Ankara'da, sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir şahsın videosunun yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirledi.

YÜZDE 61 ZİHİNSEL ENGELİ VARMIŞ

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Sözün bittiği yer! Engelli genci ayağından vince asıp sallandırdılar

Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

