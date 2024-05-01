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Suudi Arabistan'dan 'hac vizesi' uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, sahte hac şirketlerine karşı uyarıda bulundu. Hac vizesi olmadan hac yapılamayacağını açıkladı. 

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, sahte hac şirketlerine karşı uyarıda bulunarak, 'hac vizesi' olmadan hac yapılmayacağını açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, hac ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin, sahte hac kampanyalarının kurbanı olmamaları konusunda uyararak, "Hac ibadeti ancak ilgili makamlarca ve ülkelerin hac işleri ofisleri aracılığıyla koordineli olarak verilen hac vizesi alınarak veya resmi hac ibadeti olmayan ülkeler için “Nasak Hac” platformu üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

Umre, turizm, çalışma, aile ziyareti, transit ve diğer vize türlerinin, hac ibadetini gerçekleştirmede geçerli olmayacağı, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin mutlaka 'Hac vizesi' alması gerektiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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