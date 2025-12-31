Taksim ve İstiklal'de yılbaşı için sıkı denetim
İstanbul'da yılbaşına yönelik ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi girişinde bariyer kuran ekipler, vatandaşları tek tek aradı.
- Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk arttı, ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.
- Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için ilk tercihlerden biri oldu.
- Polis ekipleri, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
- Cadde ve meydan girişlerindeki kontrol noktalarında çanta/üst araması ve şüpheli görülen kişilere GBT sorgusu yapıldı.
- Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, 10 binden fazla kameradan anlık takip ediliyor.
Megakentin en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.
Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.
Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekiyor.
EKİPLER ÖNLEMLERİ ARTTIRDI
Polis ekipleri de vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor.
ŞÜPHELİ İSİMLER DENETLENİYOR
Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.
İSTANBUL ANLIK İZLENİYOR
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor.