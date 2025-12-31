İstanbul'da yılbaşına yönelik ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi girişinde bariyer kuran ekipler, vatandaşları tek tek aradı.

Megakentin en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.

Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekiyor.

Taksim ve İstiklal'de yılbaşı için sıkı denetim

EKİPLER ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Polis ekipleri de vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Taksim ve İstiklal'de yılbaşı için sıkı denetim

ŞÜPHELİ İSİMLER DENETLENİYOR

Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Taksim ve İstiklal'de yılbaşı için sıkı denetim

İSTANBUL ANLIK İZLENİYOR

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası