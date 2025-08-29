TBMM bugün Gazze için toplanıyor! Bakan Fidan bilgilendirme yapacak 

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açılacak.

Gazze birleşimini, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak.

BAKAN FİDAN MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendirecek.

İsrail, Gazze'de çoğu bebek, kadın 60 binden fazla sivili katletti. Yaklaşık 150 bin sivil ise yaralandı.
Gazze'de enkaz altında hala binlerce cansız beden olduğu belirtiliyor.

İsrail insanlık suçunu, sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak sürdürüyor. Bakan Fidan, yaşanan bu trajediye ilişkin bölgedeki son durumu anlatacak.

KINAMA BİLDİRİSİ BEKLENİYOR 

TRT Haber'den alınan bilgilere göre; toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak. Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.

