Tekstil fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde’deki tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı