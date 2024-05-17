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Tekstil fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekstil fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde’deki tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Tekstil fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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