Tekstil fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tasarruf adımı! Ali Erbaş 15 milyonluk lüks aracını iade etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tasarruf adımı! Ali Erbaş 15 milyonluk lüks aracını iade etti

Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde’deki tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi devam ediyor.