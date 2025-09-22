Tele1'deki skandal alt yazı sonrası açıklama geldi! Özür dilediler

Tele 1'de dün akşam yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşılaştırıldığı skandal bir alt yazı ekranlara gelmişti.

Görüntüye tepki yağarken, Tele 1'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada alt yazıda kullanılan ifadelerin kanal yönetimi tarafından onaylanmadığı vurgulanırken, şöyle denildi:

"Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen “Türkiye’nin Yönü” programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır.

Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yayın Kurulu"