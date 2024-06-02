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Termometreler yükseldi, deniz sezonu açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Termometreler yükseldi, deniz sezonu açıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz ayına girilmesi ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Sakaryalı vatandaşlar, soluğu şehrin denize kıyısı olan Karasu ilçesinin plajlarında aldı.

Yaz aylarına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların bazıları deniz sezonunu açtı. Bu çerçevede Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde bazı vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek soluğu plajlarda aldı.

Güneşin yakıcı ve bunaltıcı havasından sıkılın vatandaşlardan bazıları sahilde şemsiyelerin gölgesinde, bazıları da Karadeniz’in sularında serinleyerek hafta sonunun keyfini çıkardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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