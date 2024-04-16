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Tetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi'nin selamı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi&#039;nin selamı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta Muharrem Ülker isimli DJ, başka bir mekanda işe başladığı için eski patronları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ülker, olaydan yara almadan kurtulurken tetikçinin 'Görkem ve Veysi'nin selamı var' diyerek saldırdığı ortaya çıktı. Eski patronlardan  birisi ise olaydan sonra 'Babalar sözünü tutar' paylaşımı yaptı.

Geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir mekanda Disk Jockey’lik (DJ) yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrıldı.

Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.

PATRONDAN 'GEREKENİ YAPARIZ' MESAJI

Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker’in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi. Bunun üzerine Veysi T., Ülker’in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba “Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız” içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrıldı.

Tetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi'nin selamı var - 1. Resim

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'GÖRKEM VE VEYSİ'NİN SELAMI VAR'

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey’deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı. Ülker, Esenyurt’taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, “Görkem ve Veysi’nin selamı var” dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Tetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi'nin selamı var - 2. Resim

'BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR'

Olayın ardından Muharrem Ülker’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis, Muharrem Ülker’in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Ülker’in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.’nin olaydan sonra sosyal medya hesabından “Babalar sözünü tutar” yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı.

Tetikçi tutup işi bırakan çalışanlarına saldırdılar: Görkem ve Veysi'nin selamı var - 3. Resim

DAHA ÖNCE DE KADIN MÜŞTERİLERE SALDIRMIŞ

Diğer yandan Ülker’in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.’nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıktı.

Kadınlara dehşeti yaşatan Veysi T. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakalanmış ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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