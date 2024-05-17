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Tiktok'ta 8 yaşındaki kızı için söyledikleri infiale neden olmuştu! Anne hakkında karar verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tiktok&#039;ta 8 yaşındaki kızı için söyledikleri infiale neden olmuştu! Anne hakkında karar verildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tiktok'ta 8 yaşındaki kızı için müstehcen kelimeler kullanan kadın, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kadın, canlı yayın yaparken gözaltına alınmıştı. 

Tiktok'ta ardı arkası kesilmeyen skandalların birisi Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleşti.

İlçede yaşayan S.G. (35), sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı.

VELAYETİ BABASINDAYMIŞ 

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.

S.B.'nin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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