Terör örgütü YPG'nin saldırılarını ve işgal faaliyetlerini sürdürdüğü Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab bölgesindeki sivil halk için Türkiye harekete geçti. AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Şam hükümetinin koordinasyonuyla açılan insanı koridordan bölgeye ulaştırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Suriyeli Kürt kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" diyerek, bölgeye yardımların süreceğini ifade etti.

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, Aynularab'a yardım eli uzattı! Ömer Çelik'ten "Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" mesajı

Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.

Türkiye, Aynularab'a yardım eli uzattı! Ömer Çelik'ten "Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" mesajı

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.

Türkiye, Aynularab'a yardım eli uzattı! Ömer Çelik'ten "Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" mesajı

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli

ÖMER ÇELİK'TEN "KÜRT KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ" MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye hükümetiyle koordineli şekilde onların açtığı insani koridorlardan ilk aşamada 11 tırlık bir yardım gönderdik. Bu yardımlar, kesintisiz şekilde devam edecek. Oradaki Suriyeli Kürt kardeşlerimizi olumsuz koşullarda asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Türkiye, Aynularab'a yardım eli uzattı! Ömer Çelik'ten "Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" mesajı

AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bölgeye yardımların süreceğinin altını çizen Çelik "Hangi ideoloji altında olursa olsun, Suriye'de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız. Hiç kimse terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin. Şartlar ne olursa olsun ve bedeli ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların yanındayız. Orada insani bir durum var." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası