Türkiye ile Ermenistan, normalleşme süreci kapsamında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı. Buna göre, iki ülke vatandaşları 1 Ocak 2026’dan itibaren bu pasaportlarla ücretsiz e-vize alabilecek.

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, iki ülke arasında vize süreçlerine ilişkin önemli bir adım atıldı. Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

E-VİZE UYGULAMASI 1 OCAK 2026’DA BAŞLIYOR

Alınan karar kapsamında, Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren karşılıklı olarak ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, söz konusu pasaport hamillerinin seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.

NORMALLEŞME SÜRECİNE VURGU

Bu adım vesilesiyle Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle sürdürme iradelerini bir kez daha teyit etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sürecin ön koşulsuz olarak devam ettirileceği vurgulandı.

KARŞILIKLI DİYALOĞA DEVAM MESAJI

Açıklamaya göre taraflar, alınan kararın iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtirken, normalleşme sürecinin ilerletilmesi yönündeki kararlılıklarını da yineledi.

