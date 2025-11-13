Türkiye yasta! Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçik’ten 19’unun naaşına ulaşılmıştı. Ekiplerin aradığı son şehidin de naaşına ulaşıldı.
Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağından 20 şehidin tüm naaşına ulaşılmış oldu.
- Uçak enkazında arama çalışmaları sonucunda son şehidin naaşına ulaşılmıştır.
- Naaşlar arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağı ile ülkeye getirilecektir.
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden 19’unun naaşına ulaşılmıştı.
SON ŞEHİDİN NAAŞINA ULAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı, son şehidin de naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" açıklamasını yapmıştı.
