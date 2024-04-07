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Türkiye yollara düştü: 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' yoğunluğu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye yollara düştü: 43 ilin geçiş güzergahında &#039;bayram&#039; yoğunluğu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de de trafik zaman zaman kilitlendi. Trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. 

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili dün başladı. Cuma akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu ise her dakika artmaya devam ediyor. 

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Türkiye yollara düştü: 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' yoğunluğu - 1. Resim

YOĞUNLUK YARIN DA DEVAM EDECEK

Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Jandarma ve polis ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye yollara düştü: 43 ilin geçiş güzergahında 'bayram' yoğunluğu - 2. Resim

Ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştirdi. Kara yolundaki araç trafiğinin aksamaması ve kazaların önüne geçmek maksadıyla bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

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