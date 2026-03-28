Türkiye’de çevrim içi medya kullanımı haftada 41 saati aşarak dünya ortalamasını geride bıraktı. Sosyal medyada en fazla zaman geçirilen platform ise Instagram oldu. Verileri açıklayan Bakan Uraloğlu; neredeyse haftanın 2 gününün sosyal medyada geçirildiğine dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyada çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin 33 saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştığını bildirdi.

Türkiye zirvede! Haftanın 2 gününü sosyal medyada geçiriyoruz

HAFTANIN 2 GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, internette çevrim içi ortamda ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendirdi.

"We Are Social 2026" verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını ifade etti. Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK SÜRE INSTAGRAM’DA...

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram'da geçirdiğine dikkati çekerek, "Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor." bilgisini verdi.

