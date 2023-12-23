Türkiye'den GKRY'nin Deniz Saha Planlaması'na tepki: 'KKTC'nin haklarını ihlal etmektedir'

23 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:18

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "Deniz Saha Planlaması" hakkında açıklama yaptı. Keçeli, Avrupa Birliği (AB) direktifine dayanan ve tüm üye ülkelerce hazırlanmakta olan "Deniz Saha Planlaması"nda belirtilen alanların bu haliyle Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını ihlal ettiğine işaret ederek, Türkiye'nin Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının sınırlarının 2004 yılından başlayarak, son olarak 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kayda geçirildiğini hatırlattı.

BEYHUDE ÇABALARIN SON HALKASI

Keçeli, "GKRY’nin deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceği başından beri ifade edilmekte ve ülkemizin sahadaki uygulamaları bu çerçevede sürmektedir. Rum tarafının bu defa Avrupa Birliği’nin Deniz Saha Planlaması’na ilişkin Direktifini istismar etme teşebbüsü beyhude çabaların son halkası olarak görülmektedir" dedi.

KIBRIS TÜRKLERİNİN MEŞRU HAKLARI BULUNMAKTADIR

Sözcü Keçeli, "Kıbrıs Adası'nın batısında Türkiye’nin meşru hak ve yetkileri, Ada’nın etrafındaki alanlarda ise Kıbrıs Türklerinin meşru hakları bulunmaktadır. GKRY’nin, haris, gerçeklerden kopuk ve geçerliliği bulunmayan gayrimeşru girişimleri Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gayretlerine zarar vermektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği dahil üçüncü taraflardan beklentisi değişmemiştir. Deniz yetki alanları ve bununla bağlantılı meselelerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine olumsuz yansımaları göz ardı edilmemelidir. Rum tarafının bölgede oldubittiler oluşturmaya çalışmak yerine, Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde mümkün olabileceğini kabullenerek, KKTC ile iş birliğini geliştirmeye teşvik edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'DEN TEPKİ GELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) tarafından kabul edildiği duyurulan "Ulusal Deniz Mekansal Planı"na tepki göstererek, Kıbrıs Rum liderliğinin tek taraflı yaklaşımının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1738296951446139185