Türk savunma sanayii, SİHA’lardaki küresel liderliğini denizlere taşıyor. ULAQ SİDA’nın Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve Katar’a yapılan ilk ihracat, Türkiye’yi silahlı insansız deniz araçlarında da iddialı bir konuma taşıdı.

Dünya silahlı insansız hava aracı (SİHA) pazarında lider olan Türk savunma sanayii, bu başarısını denizlere taşımak için emin adımlar atıyor.

Türkiye, denizlerdeki stratejik çıkarlarını korumak için bir “kuvvet çarpanı” olarak görülen silahlı insansız deniz araçlarının (SİDA) gelişimini teşvik etti. Bu süreçte ortaya çıkan ilk araç ULAQ SİDA oldu.

ULAQ SİDA’nın aralık ayında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi platform açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Buna paralel olarak, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına bir adet ULAQ 11 PSV/ISR botu teslim edildi. Söz konusu teslimat, Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

İLGİYİ ARTIRDI

Bu iki gelişme, ULAQ silahlı insansız deniz araçlarına ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Öncelik Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak olmakla birlikte, Körfez coğrafyasında çeşitli ülkelerle farklı yeteneklere sahip ULAQ insansız deniz araçları özelinde görüşmeler devam ediyor.

Uzak Doğu ülkeleriyle de farklı iş modelleri üzerinde görüşülüyor. 2026 yılı boyunca yeni ihracat sözleşmelerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

