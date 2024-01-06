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    Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cesedi evinde bulundu

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, evinde ölü bulundu.

    Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci&#039;nin cesedi evinde bulundu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    HAREKETSİZ YATTIĞI GÖRÜLDÜ

     Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, üniversite öğrencisi Bebeci'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeci'nin cesedi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmirÜniversite
    Haberler > Gündem > Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cesedi evinde bulundu
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