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Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cesedi evinde bulundu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, evinde ölü bulundu.
Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAREKETSİZ YATTIĞI GÖRÜLDÜ
Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, üniversite öğrencisi Bebeci'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeci'nin cesedi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı