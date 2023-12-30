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    Konya'da kadın cinayeti! Eski eşini ve kızını öldürdü

    Konya'da Bekir Doğan adlı diş teknisyeni, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer ile kızları Gözde Nur Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdü.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Bekir Doğan adlı diş teknisyeni, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer ile kızları Gözde Nur Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdü. 

    Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur Doğan’ın (19) bulunduğu eve geldi.

    Doğan, yanında bulunan pompalı tüfekle Ayşe Gezer ve Gözdenur Doğan’a ateş etti. Olayda Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Katil zanlısı Bekir Doğan ise olaydan sonra polise teslim oldu. Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaparken, anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KonyaKadın Cinayeti
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