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Usta şoför hamlesiyle felaketi engelledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da eşya yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı sırada yaptığı hamleyle faciayı engelledi. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Payas kara yolu Denizciler Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, tır kara yolunda ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Eşya yüklü tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada sürücüsünün kabiliyetiyle durabildi.

USTALIĞI FACİAYA ENGEL OLDU

Oto galeri olduğu öğrenilen iş yerinde yaşanacak olası bir faciaya ramak kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzleyenleri gergin anlar yaşatan görüntüler, saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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