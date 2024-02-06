Van'da korkutan anlar! Çığ düştü

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Şubat 2024 11:22 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 11:36 - Güncelleme:

Çığ, Van, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Van Özalp'ta bir eve çığ düştü. Hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Evin iki odasında hasar meydana geldi.