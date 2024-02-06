Van'da korkutan anlar! Çığ düştü
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van Özalp'ta bir eve çığ düştü. Hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Evin iki odasında hasar meydana geldi.
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle inen çığ, mahalledeki Ali İzgi’ye ait evin üzerine düştü.
Evin iki odasında hasara neden olan çığdan dolayı ölen ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Çığın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.