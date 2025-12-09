Kar yağışının etkili olduğu Van’da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada araçlarda hasar oluşurken, 5 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda 3 araç çarpıştı.

Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, 5 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri alındı

