Van'da zincirleme kaza! 5 kişi yaralandı
Kar yağışının etkili olduğu Van’da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada araçlarda hasar oluşurken, 5 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Van-Hakkari kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.
- Van'ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari kara yolunda yoğun kar ve buzlanmanın etkisiyle kaza meydana geldi.
- Üç aracın çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda 3 araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, 5 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
