Vatandaşa yedireceklerdi! Başkentte tonlarca bozuk et ele geçirildi

Ankara’nın Akyurt ilçesinde köfte üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.
11 TON 250 KİLOGRAM GIDAYA İŞLEM YAPILDI
Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.
