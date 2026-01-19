Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olan Nilay Didem Kılavuz, genç kızlar zengin iş adamlarına pazarlayanların isimlerini verdi. Kılavuz kızların bir kısmının Dubai'ye götürüldüğünü belirtirken; utanç listesinde estetisyenler, moda tasarımcıları ve şarkıcılar da bulunuyor.

Ünlüler dünyasına yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması dalga dalga devam ediyor. Son olarak soruşturma kapsamında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi.

İSİMLERİ SAVCILIĞA VERDİ

Sabah'ın haberine göre itirafçı olan Kılavuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, genç kızları zengin iş adamlarına pazarlayarak fuhuş yaptıran birçok kişinin ismini bildirdi.

Uzun yıllar Etiler'de ünlü gece kulübü işlettiğini söyleyen Kılavuz, soruşturmaya konu olan birçok ismi buradan tanıdığını belirtti.

Nilay Didem Kılavuz

KIZLARI DUBAİ'YE GÖTÜRMÜŞLER

Kılavuz, operasyonda tutuklanan Özge Bitmez'in çevresinde bulunan kızları zengin iş adamlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp kazanç elde ettiğini söyledi. Bitmez'in genç kızları özellikle Dubai'ye götürdüğünü söyleyen şahıs, "Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin işadamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir" dedi.

Sevgi Taşdan

HEPSİNİN ADINI VERDİ

Kılavuz ifadesinde ayrıca modacı Saniye Deniz'in, tutuklanan Merve Uslu'nun, estetisyen ve güzellik tanışmanı Suat Yıldız'ın, tutuklanan şarkıcı Nevin Şimşek'in, tutuklanan moda tasarımcısı Sevgi Taşdan'ın da kadın pazarladığını söyledi.

Özge Bitmez

