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Yaban keçisi avlayanlara ceza yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaban keçisi avlayanlara ceza yağdı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor. Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kösreli köyü kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

Yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kalay, şunları kaydetti:

"Yaban keçisi avlayan kişiye 650 bin lira tazminat, 10 bin lira da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı. Bu hayvanlarımız koruma altında ve nesli tehlike altında olan türler arasında. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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