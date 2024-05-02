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Yağışsız havada sele teslim oldular: Kimse ne olduğunu anlamadı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yağışsız havada gelen sel suları bulduğu her şeyi önüne kattı götürdü. Korku ve paniğe neden olan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. 

Ankara'da etkili olan yağışlar geçtiğimiz günlerde hayatı felç etmişti. Yağışlar metro ağlarını dahi olumsuz etkilerken, Şanlıurfa'dan ilginç bir sel haberi geldi. 

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi Pınarbaşı Mezrasında yaşandı. Gece evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sel sularıyla büyük bir korku ve panik yaşadı.

KÖPRÜDE YIKILMA TEHLİKESİ!

Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı. Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi de yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi. İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Öte yandan meteoroloji de Şanlıurfa için şiddetli yağış, sel ve su baskını uyarısında bulundu. Şanlıurfa Valiliği devletin bütün kurumlarını yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Mahallede yaşayan Aziz Birden, yukarı bölgelerde yaşanan yağış nedeniyle sel yaşandığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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