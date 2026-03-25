Yalova’da servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin 57 yaşındaki Gülcan U. olduğu öğrenildi.

Yalova'da 66 yaşındaki Ş.U. idaresindeki işçi taşıyan midibüs, Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yalova’da servis midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada midibüsteki 57 yaşındaki Gülcan U. olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 20 kişi de yaralandı. Yaralanan 20 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

MİDİBÜS YAN YATTI

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan 21 kişiyi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan midibüsün yan yatması neticesinde trafik kazası gerçekleştiğini söyledi.

“20 YARALIMIZ VAR”

Usta, kazada Gülcan U.’nun hayatını kaybettiğini belirterek “20 yaralımız var ama 20 yaralıdan 8'i hafif yaralı, 12 yaralı da ayakta tedaviyle normal hayatına dönen vatandaşlarımız. Yaralılardan 8'i devlet, 12'si özel hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yeşil alandakilerin bir sıkıntısı yok” açıklamasını yaptı.

