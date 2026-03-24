CHP eski Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan partiye dönüşüyle gündem oldu. Tarhan "Muhafazakâr değerlerle buluşmak, muhafazakârlaşarak olmaz" ve "Yarışın galibi Erdoğan" sözleriyle gitmişti. İşte 12 yıl önce yaşanan istifanın detayları...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) istifalar, ihraçlar ve kavgalarla dolu tarihinde bugün yaşanan son gelişme gündem oldu.

Partinin ulusalcı çizgisinin en sert savunucuları arasında sayılan Emine Ülker Tarhan partiye geri döndü.

Tarhan, 2010 sonrası CHP’de başlayan "sosyal demokrat" veya "liberal" açılımlara karşı en güçlü muhalefeti yürüten isimlerden biri olarak tanınıyordu.

Resmi olarak da 31 Ekim 2014'de CHP'den istifa etmişti.

O günlerde CHP içinde yaşanan istifa kararı 13 Ağustos 2014 tarihli gazetelere manşetten şöyle yansıdı:

"Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Erdoğan karşısında yaşadığı hezimetin ardından karışan ana muhalefet partisinde sular durulmuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İhsanoğlu ismine karşı çıkan ancak bir süreliğine sesini kısmış olan muhalifler, yeniden seslerini yükseltmeye başladı. TBMM’de ortak bir basın toplantısı düzenleyen ulusalcı vekiller, “Sayın Genel Başkan ile ekibi, seçmeni suçlamaktan vazgeçip makamdan çekilme ve kurultaya gitme erdemini göstermelidir.” dedi.

“TIPIŞ TIPIŞ GİTMEYİZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçimlerden önce “tıpış tıpış oy verecekler” dediği iddialarına değinen Emine Ülker Tarhan şunları söyledi:

“CHP asla ama asla tıpış tıpış bir parti değildir. Girdiği her kabın şeklini almak isteyenlerin, içinde bulunduğu kaba hapsolması kaçınılmazdır. Biz yıllardır Erdoğan ve onun zihniyetiyle mücadele ediyoruz. Ona benzeyerek oy almak istemiyoruz.”

KILIÇDAROĞLU MEYDAN OKUDU

Seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve istifa çağrılarına, “Saygı duyuyorum.” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ise, “Ben şunu istiyorum deyince kurultay toplamayız.” diye konuştu."

Türkiye gazetesinin özel haberinde detaylar şöyleydi:

"ULUSALCILAR İSTİFA İSTEDİ"

Cumhurbaşkanı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aldığı ağır yenilginin ardından, CHP’deki “ulusalcı rahatsızlık” isyana dönüştü. Çatı aday formülüne karşı çıkan partinin ulusalcı milletvekilleri kazan kaldırdı. 6 milletvekili, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu istifaya ve olağanüstü kurultay toplamaya çağırdı.

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın öncülüğünde TBMM’de ortak bir basın toplantısı yapan Süheyl Batum, İsa Gök, Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz ve Nur Serter, parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Vekiller adına konuşan Tarhan, CHP’nin programından sürekli ödün verilerek sürdürülen muhalefet anlayışında artık sona gelindiğini belirtti.

13 Ağustos 2014 tarihli Türkiye gazetesi - 1. sayfa

SEÇMENİ SUÇLAMAYIN

Parti yönetimleri aksini söylese de muhalefetin ağır bir yenilgi aldığını belirten Tarhan, sonucu “fiyasko” olarak niteledi. Cumhurbaşkanlığının Erdoğan’a armağan edildiğini savunan CHP’li Tarhan, “Sayın Genel Başkan ve ekibi demokrasilerde yeri olmayan, sadece seçmeni suçlamaktan vazgeçip, makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun “tıpış tıpış oy vermeye gideceksiniz” sözlerine göndermede bulunan Emine Ülker Tarhan şöyle devam etti:

“CHP asla ama asla tıpış tıpış bir parti olmamalıydı. Bu dönem, kimlerin parti direncini kırdığının görüldüğü inanılmaz bir test süreci olmuştur. Girdiği her kabın şeklini almak isteyenlerin o kaba hapsolması kaçınılmazdır. Biz yıllardır Erdoğan ve zihniyetiyle mücadele ediyoruz. Onun gibi olmak, ona benzeyerek oy almak istemiyoruz.”

YARIŞIN GALİBİ BAŞTAN ERDOĞAN’DI

“CHP’yi bu hâle getirenler mutlu mu? Muhafazakâr değerlerle buluşmak, muhafazakârlaşarak olmazdı. Bir şeyin aslı varken kimse suretine oy vermezdi ki. Sonuç bir felaket oldu. Önemli bir seçmen kitlesi küstürüldü. 14 siyasi partinin adayının, bu partilerin toplam oyundan bile daha az oy almasını başarı olarak nitelendirmek CHP tabanının aklıyla alay etmektir. Baştan bu yarışın galibi Erdoğan sayılıyordu zaten. Biz uyardık, söyledik ama tehditlerle karşılaştık.”

İSTİFA ÇAĞRISI MYK GÜNDEMİNDE

CHP yönetimi bugün yapılacak MYK toplantısında hem seçim sonuçlarını hem de ulusalcıların tepkilerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek. Kılıçdaroğlu’nun kendi kararıyla olağanüstü kurultay kararı almayı düşünmediği ifade ediliyor.

CEVAP GECİKMEDİ PARTİ YÖNETİMİ MEYDAN OKUDU

Kılıçdaroğlu, “Liderlik tartışması bizi sevindirir.” dedi. Yardımcısı Toprak ise, “Ben şunu istiyorum deyince biz kurultay toplamayız.” diye konuştu.

CHP’den gelen çatlak sesleri değerlendiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurultay çağrısı olursa saygı duyarım. Adaylar çıkar, demokratik bir yarış olur.” yorumunu yaptı.

Ulusalcı milletvekillerinin kurultay çağrısına cevap veren Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ise, “Ben şunu istiyorum deyince biz kurultay toplamayız.” dedi. Kurultayın toplanma şeklinin tüzükte belli olduğunu hatırlatan Toprak, “Delege eğer o sayıyı genel merkeze bildirirse biz de kurultayı toplarız. Doğrusu kurultaya gitme ihtiyacı yok. Ekmeleddin İhsanoğlu çok doğru bir adaydı, Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir adaydı.” diye konuştu.

SONRA NE OLDU?

Emine Ülker Tarhan istifanın ardından büyük umutlarla kurduğu Anadolu Partisi (ANA Parti) adıyla siyasete devam etti.

Anadolu Partisi, girdiği ilk ve tek genel seçim olan 7 Haziran 2015 seçimlerinde beklediği ilgiyi göremedi. Türkiye genelinde sadece 27.411 oy alabildi.

Bu rakam, toplam oyların yaklaşık %0,06'sına tekabül ediyordu. Seçim sonuçlarının ardından parti içinde çözülmeler başladı.

Gerekli toplumsal desteğin oluşmaması ve teşkilatlanma sorunları nedeniyle Parti Meclisi, 12 Aralık 2015 tarihinde toplandı. Bu toplantıda alınan kararla partinin hukuki varlığına son verildi.

Partinin kapanmasının ardından genel başkan Tarhan, aktif siyaset sahnesinden çekildi.

O dönemden bu yana herhangi bir siyasi parti çatısı altında görev almadı ve kamuoyunda görüşlerini paylaşan bir figür olmaktan ziyade kendi kabuğuna çekilmeyi tercih etti.

Yıllar sonra Tarhan sürpriz bir geri dönüşle CHP'ye katıldığını açıkladı.

Tarhan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı

