Yurdun doğu bölgelerinde nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bazı köy yolları 5 metrelik kar nedeniyle kapanırken, vatandaşlar Mayıs ayı ile birlike sıcaklıkların yükselmesini bekliyor. Ancak son tahminler bunun tersini gösteriyor. İşte detaylar...

Son günlerde batı illerinde bahar havasının etkisi sürerken gelen bu uyarı, ani hava değişimine karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Özellikle yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar sürprizi yaşanabileceği ifade ediliyor.

YENİ SOĞUK DALGA İÇİN TARİH VERİLDİ Sosyal medya platformlarında büyük bir kitleye hitap eden "Hava Forum" tarafından yapılan değerlendirmede, 1-3 Mayıs tarihlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

İŞTE KAR BEKLENEN YERLER Açıklamada, kar yağışı ihtimali bulunan noktalar arasında Kartepe ve Uludağ öne çıktı. Bu bölgelerde zaman zaman yoğun kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

Uzmanlar, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hava koşullarının sertleşebileceğini vurgulayarak vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmelerini öneriyor. Peki yarın hava nasıl olacak? Haftanın son gününde yurdu neler bekliyor? Plan yapan vatandaşları yakından ilgilendiren detaylar şöyle...

YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Muğla, Hatay, Eskişehir, Giresun, Trabzon ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

