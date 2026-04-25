Ankara’da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü iki ilçede meydana gelen altyapı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Polatlı ve Yenimahalle’de bazı mahallelerde su verilemeyecek. İşte, ASKİ su kesintisi 25 Nisan 2026 listesi...

Ankara’da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü su kesintileri gündemde. ASKİ’nin duyurusuna göre Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde saatler sürecek kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar “Ankara'da sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap ararken, ekiplerin arızaları gidermek için sahada yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.

Polatlı’da Mehmet Akif Mahallesi ve Çamlıca Caddesi çevresini etkileyen kesintinin saat 17.30’da başladığı ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte saat 23.00 civarında suyun yeniden verilmesinin planlandığı açıklandı.

Yenimahalle’de ise Yuvaköy Mahallesi’nde saat 21.00 itibarıyla başlayan kesintinin gece 23.55’e kadar sürmesi bekleniyor.

