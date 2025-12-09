Yolcu görünümlü gaspçı! Bindiği taksiyi kaçırdı, kaza üstüne kaza yaptı
Bursa’da taksisine yolcu olarak binen şüpheli tarafından gasp edilen şoförün akaryakıt istasyonundaki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Taksiyi kaçıran şüphelinin 3 araca çarpması sonucu taksi kullanılamaz hale geldi.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde filmleri aratmayan bir gasp olayı gerçekleşti. İddiaya göre gece saat 02.00 sıralarında, 16 T 0853 plakalı taksiye yolcu olarak binen şüpheli S.A., şoföre “Fenalaştım, bana su alsana" dedi.
Şoförün su almak için benzinlikte durması sonrasında, S.A.’nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçti.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Geriye doğru manevra sırasında arkasındaki bir araca çarptı, Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçtı. Taksi ile ilerleyen şüpheli 3 araca çarptı.
GÖZALTINA ALINDI
Gasp edilen taksinin kaçırılma anlarına dair yeni kamera görüntüler ortaya çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden S.A.’nın son olarak kaldırıma çıkması ile taksi kullanılamaz hale geldi. Taksiyi bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, yarım saat süren kovalamaca sonunda gözaltına alındı.