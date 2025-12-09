Bursa’da taksisine yolcu olarak binen şüpheli tarafından gasp edilen şoförün akaryakıt istasyonundaki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Taksiyi kaçıran şüphelinin 3 araca çarpması sonucu taksi kullanılamaz hale geldi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde filmleri aratmayan bir gasp olayı gerçekleşti. İddiaya göre gece saat 02.00 sıralarında, 16 T 0853 plakalı taksiye yolcu olarak binen şüpheli S.A., şoföre “Fenalaştım, bana su alsana" dedi.

Yolcu tarafından gasp edilen taksinin görüntüleri ortaya çıktı

Şoförün su almak için benzinlikte durması sonrasında, S.A.’nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçti.

Taksiyi kaçıran şüpheli yarım saat sonra yakalandı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Geriye doğru manevra sırasında arkasındaki bir araca çarptı, Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçtı. Taksi ile ilerleyen şüpheli 3 araca çarptı.

3 araca çarpan taksi kullanılamaz hale geldi

GÖZALTINA ALINDI

Gasp edilen taksinin kaçırılma anlarına dair yeni kamera görüntüler ortaya çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden S.A.’nın son olarak kaldırıma çıkması ile taksi kullanılamaz hale geldi. Taksiyi bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli, yarım saat süren kovalamaca sonunda gözaltına alındı.

Yolcu görünümlü gaspçı! Bindiği taksiyi kaçırdı, kaza üstüne kaza yaptı

