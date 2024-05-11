Yolcu minibüsü devrildi! 12 kişi yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.
T.N. (33) idaresindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İNİN DURUMU AĞIR
Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 12 kişi yaralandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören N.K'nin (40) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı