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Yolcu minibüsü devrildi! 12 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

T.N. (33) idaresindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcu minibüsü devrildi! 12 kişi yaralandı - 1. Resim

1'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 12 kişi yaralandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören N.K'nin (40) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolcu minibüsü devrildi! 12 kişi yaralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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