YPG mutabakatı! Suriye, Beyaz Saray’daki üçlü zirveden istediğini aldı

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye, Suriye’nin yeniden kalkınmasında oynayacağı kilit rolünü pekiştirdi. ABD’den gelen davet üzerine Washington’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Ziyaret, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Washington temaslarıyla aynı güne denk geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin bir kısmına, Trump’ın daveti üzerine katıldı.

RUBIO VE ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan’ın, Beyaz Saray’da, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witko ile Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye’deki sorun alanları ile Sezar Yasası’na ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de söz konusu toplantıların bir bölümüne katılım sağladı. Beyaz Saray’daki görüşmede, Trump’ın Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi konusunda taahhütte bulunduğu bildirildi. Trump ve Şara arasındaki görüşmenin ardından ABD, ‘Sezar Yasası’ kapsamındaki Suriye’ye yaptırımların 180 günlüğüne askıya alındığını açıkladı. Fidan’ın Witko ve Barrack ile yaptığı müstakil görüşmelerde ise Suriye’deki mevcut durumun yanı sıra Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran nükleer programıyla ilgili başlıkların ele alındığı öğrenildi.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILDI