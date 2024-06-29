YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan dev projeyi duyurdu

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, Sakarya'nın Karapürçek ilçesine enerji santrali yapılacağını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin kazandığı ilçelerde belediye başkanlarına teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Kaynarca, Karapürçek ve ardından Geyve Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, yeni dönemde klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara istihdam imkanı ve halka gelir sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

HALKA TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Geyve Belediyesi ziyaretinde konuşan Fatih Erbakan, “Bu ziyaretlerimiz hem başkanlarımıza tebrik ve hayırlı olsun ziyareti hem de bu bölgelerdeki kıymetli vatandaşlarımıza da bir teşekkür ziyareti. 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimize, başkanlarımıza vermiş oldukları destek dolayısıyla teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz.

ZAFER MESAJI VERDİ

Sakarya'daki üç belediyemizde inşallah gerçekleştireceğimiz ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği hizmetleriyle inşallah Sakarya halkının gönlündeki, kalbindeki yerimizi daha da iyi bir noktaya getireceğiz ve inşallah Sakarya'da önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük başarıları, zaferleri elde edeceğiz. Buna inanıyoruz” dedi.

ENERKİ SANTRALİ YAPILACAK!

Erbakan, Karapürçek ilçesine yapılacak elektrik santrali hakkında değerlendirmede bulunarak, vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Geyve ilçe merkezinde vatandaş ve esnafı ziyaret eden Erbakan, destekleri için teşekkür etti.