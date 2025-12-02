İhlas Haber Ajansı • Diyarbakır
Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi! 4 kişi yaralandı
Diyarbakır’da bir aracın ani fren yapması sonucunda zincirleme bir kaza meydana geldi. Aracın durmasının ardından arkadan gelen 3 araç duran araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Gündem 10 dk önce
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ani fren nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
- Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda zincirleme trafik kazası yaşandı.
- Kazada 4 kişi yaralandı.
- Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kaza korkuttu. Seyir halindeki bir araç ani fren yaptı, arkasında ilerleyen diğer araçlar ise öndeki araca çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Korkutan kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.
