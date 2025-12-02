Diyarbakır’da bir aracın ani fren yapması sonucunda zincirleme bir kaza meydana geldi. Aracın durmasının ardından arkadan gelen 3 araç duran araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kaza korkuttu. Seyir halindeki bir araç ani fren yaptı, arkasında ilerleyen diğer araçlar ise öndeki araca çarptı.

Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi

4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

feci kazada 4 kişi yaralandı

Korkutan kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

