Yayımlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan biri olan Ekmek Teknesi dizisi bir kez daha gündeme geldi. Ekmek Teknesi, orta direk Türk aile yapısını örneklemede başarılı bir örnek olarak Türk halkı tarafından benimsenmişti. Peki, Ekmek Teknesi dizisi ne zaman çekildi?

Ekmek Teknesi, Sinegraf ve Pana Film imzalı, 16 Kasım 2002 tarihinde atv'de yayımlanmaya başlayan ve bir ailenin başından geçenleri konu alan komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 2004 yılında Show TV'ye geçti. Son sezonu burada yayımlandı. 3 sezondan oluşan dizi, 13 Haziran 2005 tarihinde yayımlanan 106. bölümü ile ekranlara veda etti.

Ekmek Teknesi dizisi ne zaman çekildi?

EKMEK DİZİSİ BAŞROLLERİ

Dizinin başrollerinde Savaş Dinçel "Nusret Baba", Sermin Hürmeriç "Ayhan Anne", Ahmet Yenilmez "Celal", Cem Kılıç "Korkut", "Heredot Cevdet" rolünde ise Hasan Kaçan vardır.

Orta direk Türk aile yapısını örneklemede başarılı bir örnek olarak Türk halkı tarafından benimsenmiştir. Özellikle, Türk dilinin kullanımındaki özen ve unutulmaya yüz tutmuş deyim ve atasözlerinin bol bol kullanılması ile dikkat çekmiştir.

Dizi, Kuzguncuk, İstanbul'da çekilmiştir. Dizi çekim mekanlarının birçoğu, bu mahalledeki İcadiye Caddesi üzerindedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası