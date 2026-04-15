Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından gözler eğitim takvimine çevrildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın yaşandığı okulda eğitime geçici olarak ara verildiği duyuruldu. 16 Nisan Perşembe okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi olacak soruları ise yurt genelinde merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olay sonrası yaptığı değerlendirmede yaralıların durumunun yakından takip edildiğini belirterek, ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürecin yürütüldüğünü ifade etti. Yaşanan olayda toplam 16 kişi yaralanırken, yaralıların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanelerde tedavisi süren yaralılar arasında durumu daha ciddi olanların bulunduğu ifade edildi. Bir öğretmenin sağlık durumuna ilişkin kalıcı hasar riski bulunduğu yönündeki açıklamalar dikkat çekti. Peki, 16 Nisan Perşembe okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi?

16 Nisan Perşembe okullar tatil mi? Şanlıurfa Valiliğinden eğitime ara açıklaması!

16 NİSAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı saldırının ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda olayın yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime 4 gün süreyle ara verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde okullar için tatil kararı alınmadı. Eğitime ara kararı sadece olayın yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için geçerli olup diğer okullarda eğitim devam ediyor.

ÖĞRETMENLER GREVDE Mİ?

Saldırının ardından bazı bölgelerde eğitim sendikalarının aldığı karar doğrultusunda öğretmenler bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bazı öğretmenler eyleme katılırken, bazıları görevlerinin başında kalarak derslerine devam etti.

